شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف البرنامج العلاجي لـ«سعد» و«نيدفيد» وموعد عودتهما لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد وسعد سمير، ثنائي الفريق الأول، يؤديان برنامجهما المحدد لهما من قِبَل الطبيب الألماني.

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وأوضح «محمود» أن الثنائي يؤديان برنامجًا مطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألماني.

وأشار طبيب الفريق إلى أن ثنائي الأهلي يعودان إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية للخضوع لفحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

وكان «نيدفيد» قد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، بينما أدى «سمير» برنامجًا علاجيًا مكثفًا في ألمانيا للتخلص من إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي من الركبة.