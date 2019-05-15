فينالدوم: نستحق الحصول على لقب هذا الموسم

أكد اللاعب جيجي فينالدوم نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن الريدز يستحق هذا الموسم التتويج بلقب، لافتًا إلى أنه سيكون أمر محزن إذا لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

ليفربول خسر بطولة الدوري لصالح مانشستر سيتي، بينما يتنافس الريدز على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع توتنهام.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال فينالدوم: "أعتقد أن الجميع يدرك أننا قدمنا موسمًا جيدًا، إنه موسم رائع".

وأضاف: "97 نقطة، تضع على منصة التتويج، لكن مانشستر سيتي تفوق بنقطة واحدة وأصبحوا هم الأبطال".

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وتابع: "بشكل عام ، أعتقد أننا قدمنا موسمًا جيدًا والآن أمامنا تحدي وهو إنهاء الموسم بالتتويج بلقب، نحن نستحق ذلك".

وواصل: "سيكون من المحزن حقًا أن ننهي الموسم بدون لقب، خاصةً أنني أعتقد أننا كنا جيدين بشكل كبير".

وعن استعدادات الفريق لمباراة الأول من يونيو أمام توتنهام قال لاعب ليفربول: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك ، لكن سيكون الأمر صعبًا".

جدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.