خلاف قديم يمهد طريق ليفربول لهدف برشلونة

يسعى ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، لاستغلال تعثر برشلونة الإسباني في إنهاء صفقة التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام، ومحاولة التوقيع معه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة مازال رغبة الهولندي ماتياس دي ليخت الأولى، وبات الفريق الكتالوني على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اتفق على كل شيء مع اللاعب وناديه بشأن الصفقة، إلا أن وكيله رايولا يعتبر إحدى نقاط الخلاف المحتملة.

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رايولا كان قد تم إيقافه مؤخرًا من القيام بأي انتقالات حول العالم لمدة 3 أشهر، من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا"، إلا أنه من المحتمل أن يكون له ممثلون آخرون يديرون عمليات الانتقال المحتملة لعملائه.

ومع ذلك، فإن برشلونة لا يملك علاقة جيدة بشكل خاص مع رايولا، وهو ما يستند عليه ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد.

وفي حالة فشل صفقة انتقال دي ليخت لبرشلونة، سيكون ليفربول الأقرب للصفقة بعد فشل يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول، في تكوين شراكة دفاعية صلبة، بين الثنائي الهولندي فيرجيل فان ديك ودي ليخت، مثلما هو الحال في منتخب هولندا.