رسميًا.. تخفيض تذاكر مباريات مصر بالدور الأول لأمم أفريقيا.. و5 عوامل للسعر الجديد

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، تخفيض أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لمباريات المنتخب المصري في المسابقة.

وأشارت اللجنة في بيان لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه تقرر تسعير تذاكر الدرجة الثالثة في مباريات مصر بسعر 150 جنيه بدلًا من 200 جنيه.

وكانت أسعار تذاكر مباريات مصر في كان 2019 قد لاقت انتقاداً واسعًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتلجًا اللجنة المنظمة إلى تخفيضها.

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وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء على دراسات أُخذ في الاعتبار خمسة عوامل لتحديد السعر الجديد لتذاكر الدرجة الثالثة.

وبحسب ما ذكرته اللجنة، فإن العوامل التي تم مراعاتها هي أسعار تذاكر النسخ السابقة من البطولة، عدد سكان مصر، متوسط دخل الفرد، تكاليف تجهيز الاستدادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

الجدير بالذكر أن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.