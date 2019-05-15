حلم ريال مدريد ينتظر إشارة من الفيفا

يخشى البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، أن يتسبب حظر "البلوز" من إتمام الانتقالات لفترتي قيد، في منع انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "صن" البريطانية نشرت تقريرًا أفادت من خلاله أن تشيلسي قد يتراجع عن موافقته على انتقال هازارد لريال مدريد الصيف المقبل، في حال لم يتم إلغاء عقوبة الفيفا.

وكان الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، قد أشار في وقت سابق إلى أن رغبة هازارد هي ما ستحدد بقاء الدولي البلجيكي من عدمه داخل قلعة "ستامفورد بريدج".

ورغم ذلك تشيلسي قد يتمسك باستمرار نجمه البلجيكي إذا لم تلغى العقوبة، إذ أنه مقبل على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي سيُعيد فيه مهاجمه جونزالو هيجواين إلى ناديه يوفنتوس بعد انتهاء إعارته.

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جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تقدم بتظلم للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وذلك بعد رفض الفيفا التظلم الذي تقدم به النادي اللندني.

وكان تشيلسي قد حدد 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل هازارد إلى ريال مدريد، وهو ما وافق عليه الريال، رغم أن اللاعب متبقي في عقده موسم واحد وبإمكانه الرحيل مجانًا في صيف 2020.

ويعتبر هازارد من أولويات ريال مدريد خلال الصيف المقبل، في إطار خطته لإعادة بناء الفريق من جديد، بعد موسم صفري كارثي.