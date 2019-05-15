وكيله ينفي: جريزمان ليس بديلًا لكوتينيو في برشلونة

نفى أندريا بيرتولوتشي وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، ما تم تداوله بشأن تأثر موكله بانضمام أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الإسباني إلى ملعب كامب نو، لافتًا إلى تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وخلال تصريحات لصحيفة آس الإسباني قال ممثل كويتينو: "ليس صحيحًا أن جريزمان سيكون بديلًا لكوتينيو".
وأضاف: "أنا لا أعرف لماذا يقولون ذلك ، أنا لا أعرف حقًا، وهذا هو السبب في أنني لا تريد التحدث بعد الآن ، لكنه كلام كاذب".
يبدو أن إعلان جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد سيفتح باب التكهنات بشأن مستقبل عدد من لاعبي برشلونة، خاصة وأن معظم التقارير الإسبانية تلمح إلى قرب قدوم الفرنسي إلى ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.
كوتينيو انضم إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي خاض مع برشلونة هذا الموسم 34 مباراة في الدوري (سجل 5 أهداف - صنع اثنين)، 6 مباريات بالكأس (سجل 3 أهداف)، 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا ( سجل 3 وصنع مثلهم).
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