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سان جيرمان يقترب خطوة من جريزمان

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أشار تقرير صحفي فرنسي، إلى اجتماع بين ممثلي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأعلن جريزمان، أمس الثلاثاء، رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 سنوات قضاها بقميص الفريق المدريدي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن الأسبوع الماضي كانت هناك جلسة جمعت ماود شقيقة جريزمان ووكيلته مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لمناقشة انتقال محتمل لصفوف الفريق الباريسي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه بصرف النظر عن هذا اللقاء، فإن كل شيء سينتهي بارتداء جريزمان قميص .

 

يُذكر أن جريزمان لم يُعلن عن وجهته المُقبلة حتى اللحظة، مما سيُشعل الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان على الظفر بخدماته، رغم أن برشلونة الأقرب لحسم الصفقة، لوجود اتفاق مُسبق مع المهاجم الفرنسي، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

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