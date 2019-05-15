مورينيو: لست ضحية لبوجبا.. ومارسيال لاعب لديه شخصية مختلفة

نفى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن يكون ضحية للاعب الفرنسي بول بوجبا نجم الشياطين الحمر، لافتًا إلى أنتوني مارسيال لاعب ذو شخصية مختلفة.

وتدرب بوجبا تحت قيادة مورينيو وقت أن كان الأخير على رأس القيادة الفنية ليونايتد، إلا أن الأمور بين الثنائي لم تكن جيدة ونشبت الكثير من الخلافات بينهما قبل رحيل البرتغالي.

وخلال تصريحات صحفية وردًا على سؤال حول يتعلق بخلافاته مع بوجبا ومارسيال، قال مورينيو: "لا ، لم أكن ضحية لبوجبا، أنا المسؤول الوحيد عن قرار رحيلي عن مانشستر يونايتد".

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وبشأن صراعه مع مارسيال مثلما كان الحال مع كريم بنزيما في ريال مدريد أجاب: " "إذا كان صراعي مع مارسيال متشابهًا، مع بنزيما لم أواجه أي صراع، أردت فقط مساعدة لاعب لديه موهبة لا تصدق لتغيير عقليته، أحببت العمل معه، بالنسبة لأنتوني فهو يمتلك شخصية مختلفة ، آمل فقط أن يتمكن من تطوير مستواه".

وحول تحقيق جوارديولا 26 لقبًا (بفارق لقب عن البرتغالي) قال مورينيو: "؟ هذا يؤلمني؟ لا بالتأكيد، هذا يخبرني أنني حققت 25 لقبًا وكان بإمكاني الوصول إلى اللقب الـ31".

جدير بالذكر أن مورينيو تولى القيادة الفنية عدة أندية أوروبية ابرزها إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي حقق معهم العديد من الألقاب والجوائز الفردية.