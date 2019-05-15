أبرز العناوين التي جاءت على صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت على صدر كبرى الصحف الأوروبية، سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميرور

يونايتد يتجه إلى باريس

يسعى نادي مانشستر يونايتد لضم اللاعب أدريان رابيو من باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

يوناتيد يأمل في ضم الصفقة المجانية بسبب أن تعاقد اللاعب مع فريقه الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يواجه منافسة من يوفنتوس وريال مدريد.

ديلي ميل

جوارديولا لا يريد تضييع الوقت

حدد بيب جوارديولا أهدافه الأربعة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف والعودة للدفاع عن لقب البريميرليج في الموسم المقبل، والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يريد تدعيم صفوفه الهجومية وفي الدفاع وفي خط الوسط، بضم رودري لاعب أتلتيكو مدريد ليكون خليفة فيرناندينيو فيالوسط، وحسام عوار أيضاً متوسط ميدان ليون، بالإضافة يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانفكفورت، وفي الدفاع بن شيلويل أو هاري ماجواير من ليستر سيتي.

ميرور

بايرن يستهدف جناح مانشستر سيتي

يستهدف نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع الجناح الألماني ليروى ساني من صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

بايرن يسعى لتعويض رحيل الثنائي المخضرم روبين وريبيري بالتعاقد مع ساني البالغ 23 عاماً والذي ينتهي تعاقده مع السيتي في صيف 2021، مستغلاً عدم مشاركة اللاعب أساسياً طوال الموسم الحالي مع جوارديولا.

إيفننج ستاندرد

خسارة دوري الأبطال مؤلمة

أكد الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير أن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ستكون مؤلمة للغاية، وستظل عالقة في أذهان لاعبي سبيرز لفترة طويلة.

سون أكد أن الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 1 يونيو المقبل أمراً وارداً ويتعلق بالطريقة التي سيلعب بها الفريق اللندني.

الصحافة الإسبانية

ماركا

كوتينيو ضحية جريزمان

قد يكون النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة هو ضحية انتقال أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة الصيف المقبل.

جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد دون تحديد وجهته، لكن التقارير تؤكد اقترابه من برشلونة، الذي سيسعى إلى بيع كوتينيو لاستغلال أموال الصفقة.

ديفنسا سنترال

مانشستر سيتي يعطل انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد

تدخل نادي مانشستر سيتي في صفقة انتقال اللاعب لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانفكورت إلى صفوف ريال مدريد بعدما أبدى رغبته في ضم اللاعب.

ريال مدريد كان قريباً من إنهاء الصفقة لصالحه مقابل 60 مليون يورو، لكن جوارديولا يرغب بشدة في تدعيم خطوطه الهجومية باللاعب الصربي، ليحتدم الصراع بين الريال والسيتي على اللاعب.

موندو ديبورتيفو

برشلونة مهتم بضم لاكازيت

بعد موسم جيد قدمه اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت بقميص أرسنال، أصبح اللاعب مطلوباً بشدة في برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل.

برشلونة قام بإجراء اتصالات بالفعل مع ممثلي اللاعب الفرنسي، لكن "البلوجرانا" لم يتقدم بعرض رسمي بعد، وقد تتكلف الصفقة 70 مليون يورو.

سبورت

مدرب أياكس يعلق على تدريب برشلونة

علق إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس على أنباء تدريبه لنادي برشلونة في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه متمسك بعقده مع فريقه الهولندي.

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أندية مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ أيضاً ارتبطت بالتعاقد مع مدرب أياكس، لكن هاج علق قائلاً: "أشعر بالراحة هنا في أياكس، لا أفكر في الرحيل".

الصحافة الألمانية

بيلد

أولى صفقات دورتموند

اتفق بوروسيا دورتموند مع نظيره هوفنهايم على ضم الظهير الدولي نيكو شولز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كأولى صفقات "BVB" استعدادا لموسم (2019-20).

صاحب الـ26 عامًا سينضم إلى دورتموند لمدة أربعة مواسم، في صفقة ستكلف خزائن النادي 25 مليون يورو، وسيتم الإعلان عنها بعد الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

كيكر

رافينيا يودع بايرن

أكد البرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونيخ أنه سيرحل عن الفريق البافاري بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، لينهي مغامرة استمرت لثمانية أعوام بين أسوار "أليانز أرينا".

وقال صاحب الـ33 عامًا في مؤتمر صحفي: "إنه يوم خاص، لم يكن من السهل عليّ أن أقول وداعا، الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا كانت رائعة، لقد عشت لحظات مذهلة".

وانضم رافينيا، الذي خاض 179 مباراة مع بايرن ميونيخ مسجلا 5 أهداف بجانب صناعة 20 آخرين، إلى آريين روبين وفرانك ريبيري في الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم.

الصحافة الفرنسية

لو باريزيان

ثلاثي مدريد يغري باريس

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تدعيم صفوفه بضم ثلاثي ريال مدريد، جاريث بيل وتوني كروس وإيسكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 210 مليون يورو.

الألماني كروس سيكلف النادي الباريسي مبلغ 80 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الويلزي بيل 70 مليون يورو، فيما سيكون الإسباني إيسكو متاحًا للبيع بمبلغ 60 مليون يورو.

ولن يكون الثنائي توني كروس (29 عاما) وجاريث بيل (30 عاما) ضمن خطط الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد في الموسم المقبل (2019-20).

ليكيب

رسميا.. انتهاء أزمة مارتينيز

يدفع أتلتيكو مدريد مبلغ 22.5 مليون يورو لسبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب صفقة جيلسون مارتينز، لاعب موناكو الفرنسي، التي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة.

وانتقل مارتينز إلى أتلتيكو عام 2018 مجانًا بعد فسخ عقده مع سبورتنج، وقضى اللاعب النصف الثاني من الموسم معارًا إلى موناكو، قبل أن يهدد النادي البرتغالي باتخاذ إجراءات قانونية.

وأكد سبورتنج أنه سيحصل على خدمات الأرجنتيني لوسيانو فيتو من أتلتيكو مقابل 7.5 مليون يورو، مع حصول النادي الإسباني على 50% من قيمة انتقال اللاعب لأي ناد آخر مستقبلا.

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

دي روسي يرحل عن روما

أعلن دانييلي دي روسي، لاعب روما، رحيله عن الجيلاروسي بعد نهاية الموسم الجاري، ليكتب نهاية مشواره مع الفريق الذي بدأ قبل 18 عاما في أكتوبر 2001.

وقال صاحب الـ35 عامًا: "ألغني النادي بالقرار، وفي عمري هذا كنت أدرك بالفعل أن العقد لن يجدد، وأشكر النادي على طريقة التعامل معي ولا أشعر بالأسف".

وخاض دي روسي 614 مباراة مع روما، كثاني أكثر اللاعبين مشاركة بعد الأسطورة فرانشيسكو توتي، الذي خاض مع الفريق 786 مباراة قبل أن اعتزاله في 2017.

كوريري ديلو سبورت

جنوى للبيع

أعلن إينريكو بريزيوسي، مالك جنوى، عرض النادي الإيطالي للبيع بشكل رسمي، مكلفًا أحد المستشارين الماليين بوضع خطة طرح النادي للبيع.

وأوضح بريزيوسي أن نادي جنوى يعلن عن تفويض شركة استشارات مالية بالمضي قدما في عملية بيع النادي.

ويعاني الفريق الإيطالي من شبح الهبوط من الكالشيو، حيث يحتل المركز الرابع من القاع قبل جولتين على نهاية الموسم الجاري (2018-2019).