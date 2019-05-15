وادي دجلة يعثر بيراميدز بالتعادل

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 15:20

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



أحرز هدف وادي دجلة اللاعب محمد هلال في الدقيقة العاشرة، وأدرك البوركيني إيريك تراوري التعادل لبيراميدز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء. أحرز هدف وادي دجلة اللاعب محمد هلال في الدقيقة العاشرة، وأدرك البوركيني إيريك تراوري التعادل لبيراميدز في الدقيقة 65 من عمر اللقاء. يذكر أن التعادل منح بيراميدز نقطة رفعت رصيده إلى 66 نقطة أبقت عليه في المركز الثاني بجدول الدوري متساويًا مع الزمالك، ولكن الأخير يتفوق في نسبة الأهداف، وفي المقابل ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 36 نقطة ليحتل بها المركز العاشر.



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