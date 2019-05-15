شكرا لقرائتكم حفل إفطار جماعى لاتحاد الكرة فى افتتاح مسجد الشامي بالمحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر مجلس إدارة الجبلاية على رأسهم أحمد شوبير و سيف زاهر و حازم إمام ، حفل إفطار اليوم الأربعاء بمدينة المحلة نظمه محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق . Advertisements ويشهد حفل الإفطار المخصص لافتتاح مسجد بإسم والد محمود الشامي ، حضور 150 نادي من أعضاء الجمعية العمومية ، حيث وجه الشامى الدعوة إلى رموز الرياضة فى الغربية ونادي المحلة وبلدية المحلة وطنطا .

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