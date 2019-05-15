شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. عمرو جمال جاهز للمشاركة وفحص طبى لـ"على لطفى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات عمرو جمال مهاجم الأهلي جاهزًا للمشاركة بشكل كامل في المباريات القادمة عقب مباراة إنبي غدا بحسب الجهاز الطبي للفريق.

وأكد الجهاز الطبي أن عمرو شارك أمس، في التدريبات الجماعية، تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف مدرب أحمال الفريق، وأنه مستمر في تنفيذ البرنامج ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات من بعد مباراة إنبي.

وغاب جمال عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات لاصابته بشد في العضلة الأمامية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًا، أمس الثلاثاء.

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وفى سياق مختلف كشف الجهاز الطبي للأهلي عن إصابة على لطفي حارس مرمى الفريق التى حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة ، وهى تعرض لطفى لكدمة في الركبة اليمنى خلال التدريبات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، أمس، وسيحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له مساء اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبي، غدًا.

واكتفى لطفي بجلسة في الجيم، أمس ، على هامش المران الجماعي تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.

ويلتقى الأهلي نظيره إنبي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.