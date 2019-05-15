شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. دروس خصوصية مكثفة من لاسارتي لأزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على الحديث مع رباعى خط الهجوم وليد أزارو وحسين الشحات ورمضان صبحى وصالح جمعة أكثر من مرة خلال التدريبات الأخيرة، لحثهم على الاستمرار فى التعاون الهجومى أمام إنبي.

ويلتقي الأهلي مع إنبي فى العاشرة مساء غدا،الخميس، على ستاد بترسبورت فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز.

وشهد تدريبات الأهلى مساء أمس،الثلاثاء، حماس شديد من جميع اللاعبين نظرًا لأهمية مباراة إنبى فى مشوار الفريق نحو الحفاظ على صدارة الدوري.

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وركز لاسارتي فى التدريبات على منح مهاجمى الفريق وعلى رأسهم وليد أزارو حصص خاصة فى كيفية استغلال أنصاف الفرص، خصوصا مع استمرار إهدار الفرصة السهلة أمام مرمى المنافسين خلال المباريات الأخيرة.

ويسعى الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى إلى زيادة غلته من النقاط فى مباراة الغد، من أجل توسيع فارق النقاط مع الزمالك وبيراميدز، كما أن حصد الثلاث النقاط أمام إنبي سيكون بمثابة "المفتاح السحرى" للظفر باللقب الموسم الحالى.

ويتربع الأهلي حالياً على عرش قمة الدورى الممتاز منفردًا برصيد 70 نقطة ، فى حين يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.