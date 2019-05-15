شيلونجو ينتظم فى تدريبات الإسماعيلي اليوم...

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جدة - عمرو شويل ينتظم الناميبى شيلونجو مهاجم الاسماعيلى فى التدريبات بعد العودة إلى القاهرة قادماً من بلاده، وذلك بعد الانتهاء من الإجازة التى كان حصل عليها.
كان المهاجم الناميبى " بنسون شيلونجو " حصل على إذن من الجهاز الفني للإسماعيلي بأجازة لمدة 4 أيام وذلك بناءًا على طلبه لظروف أسرية، و
وغادر الأحد الماضى لبلاده على أن يعود للتدريبات اعتبارا من اليوم الأربعاء .
ويباشر الدراويش استعداداته لملاقاة الداخلية الجمعة المقبل بالسويس فى الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى الممتاز.
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