شكرا لقرائتكم شيلونجو ينتظم فى تدريبات الإسماعيلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الناميبى شيلونجو مهاجم الاسماعيلى فى التدريبات بعد العودة إلى القاهرة قادماً من بلاده، وذلك بعد الانتهاء من الإجازة التى كان حصل عليها.

كان المهاجم الناميبى " بنسون شيلونجو " حصل على إذن من الجهاز الفني للإسماعيلي بأجازة لمدة 4 أيام وذلك بناءًا على طلبه لظروف أسرية، و

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وغادر الأحد الماضى لبلاده على أن يعود للتدريبات اعتبارا من اليوم الأربعاء .

ويباشر الدراويش استعداداته لملاقاة الداخلية الجمعة المقبل بالسويس فى الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى الممتاز.