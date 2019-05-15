شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. لاسارتي يمنح السولية وفتحي أدوار جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى على تكثيف جرعة التدريبات للاعبي خط الوسط خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء إنبي المقرر إقامته غداً،الخميس، على ستاد بتروسبورت، في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز.

ومنح لاسارتي لاعبي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحى تحديدًا تعليمات خاصة بضرورة تضييق المساحات فى منتصف الملعب، لاسيما أن المباريات الماضية شهدت استغلال المنافسين هذه الثغرة فى شن هجمات مرتدة سريعة خطيرة على مرمى محمد الشناوى.

كما ركز المدير الفني مع السولية من خلال منحه واجبات إضافية لمساعدة صالح جمعة فى الجانب الهجومى وصناعة فرص للمهاجمين، بالإضافة إلى تكليف حمدي فتحي بالثبات فى منتصف الملعب وعدم الاندفاع الهجومي فى نفس التوقيت مع السولية.

ويتربع الأهلي حالياً على عرش قمة الدورى الممتاز منفردًا برصيد 70 نقطة ، فى حين يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.