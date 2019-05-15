محمد فرج يهزم لاعب إسرائيل فى بطولة العالم للتايكوندو...

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جدة - عمرو شويل تمكن محمد فرج لاعب منتخبنا الوطنى للتايكوندو من الفوز على منافسه الإسرائيلى33/14 فى أولى مبارياته بمنافسات بطولة العالم التى تقام بمدينة مانشيستر الإنجليزية فى الفترة من 15 إلى 19 بشهر مايو الجارى. وقال أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد إن محمد فرج قدم أداءً رائعا وتغلب على منافسه الإسرائيلى عن جدارة واستحقاق، ليودع الأخير منافسات البطولة على يد لاعب المنتخب الوطنى. Advertisements يذكر أن البعثة يترأسها كريم شبانة، ويرافقهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، بالإضافة إلى تامر صلاح، وأسامة السيد ومحمد مجدى مدربين.

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