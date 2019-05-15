هل يستعيد الإسماعيلى حارسه الأسبق لحماية عرين الدراويش ؟...

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جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو الإسماعيلى فتح ملف إعادة محمد صبحى حارس الفريق الأسبق والداخلية الحالى لحماية عرين الدراويش الموسم المقبل بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الموسم الحالى. Advertisements ونال محمد صبحى، إشادة الجميع رغم هبوط الداخلية بشكل رسمى للقسم الثانى، إلا أنه لاقى استحسان الجميع خاصة وأنه شارك مع فريقه فى 32 مباراة خاضها الفريق بالدورى. روحل صبحى عن الإسماعيلى لعدم حصوله على مستحقاته المالية ودخوله فى أزمة مع مجلس إدارة النادى منذ موسمين ، فى الوقت الذى يبحث فيه مجلس الإدارة التعاقد مع حارس مرمى خبرة لصعوبة استعادة محمد عواد .

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