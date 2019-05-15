شكرا لقرائتكم مدير الكرة بطلائع الجيش يطالب بالفوز على الاتحاد السكندرى لضمان البقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش لاعبى الفريق بضرورة الفوز على الاتحاد السكندرى لحسم البقاء فى الدوري الممتاز مبكراً وقبل المباريات الاخيرة من عمر المسابقة . وحثهم خلال إجتماعاً عقد معهم على إستمرار الانتفاضة بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة بالدوري . Advertisements ويلتقى طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى الثلاثاء 21 مايو الجارى فى مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام. طلائع الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وأحرز 36 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.

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