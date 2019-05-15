شكرا لقرائتكم جروس يحذر حامد وزيزو من خطورة وسط نهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ثنائى خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" من التهاون فى أى لحظة مشددا على أهمية دورهم فى مواجهة نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وفى البداية أثنى جروس على مستوى ثنائى الوسط حامد وزيزو فى المباريات الماضية، والتفاهم والتجانس بينهما، مؤكدا على ضرورة التركيز خلال مواجهة نهضة بركان فى المباراة المقبلة، لافساد كافة هجمات الخصم من منتصف الملعب، وعدم منح لاعبى الفريق المغربى فرصة لبناء الهجمة من منتصف الملعب.

Advertisements

وطالب جروس من حامد وعبد العزيز، ضرورة غلق المساحات أمام لاعبو وسط نهضة بركان، خاصة وإنهم يتميزون بسرعات كبيرة قد تساهم فى سهولة اختراقهم لدفاعات الأبيض، كما حذرهم من البطاقات الصفراء، لاسيما وأن حامد مهددا بالغياب عن مباراة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب يوم 26 من الشهر الجارى، حال تلقيه إنذارًا فى مباراة الذهاب.