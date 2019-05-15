شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي.. الأحمر يرفع شعار الفوز أولاً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل الأهلي في العاشرة من مساء غداً الخميس، اختبارا هاما بلقاء إنبي على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز.
ويخوض الأهلى المباراة تحت شعار " لا مجال لإهدار النقاط" ويحاول حامل لقب الدوري الفوز في جميع مبارياته للحفاظ على اللقب في ظل المنافسة الشرسة على لقب بطولة الدوري من الزمالك وبيراميدز .
ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدفا وإهتزت شباكه 18 مرة.
ويخوض إنبي اللقاء فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، بعدما فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وأحرز 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.
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