شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. فحص طبى للشيخ.. نيدفيد وسمير يعودان لألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن ثنائى الفريق كريم نيدفيد وسعد سمير، يؤدى برنامجًا مطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألماني.

وأشار محمود إلى أن ثنائى الأهلى يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية للخضوع إلى فحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب.

وخضع نيدفيد لجراحة غضروف الركبة فى ألمانيا، فيما أدى سعد سمير برنامجًا علاجيًا مكثفًا فى ألمانيا للتخلص من إصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى من الركبة.

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وفى ذات السايق يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلى لفحص طبى مساء اليوم، بعد ما اشتكى من آلام فى الظهر أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق أمس، للاطمئنان عليه قبل انطلاق المران المسائى.

وستحدد نتيجة الفحص مدى مشاركته في المران الجماعي، مساء اليوم، أو الاستمرار في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

ويلتقى الاهلي نظيره إنبي في العاشرة من مساء غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.