أخطر خطير.. أحمد عيد عبد الملك يحتفل بعيد ميلاده الـ39...

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جدة - عمرو شويل يحتفل أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ولاعب الجونة الحالى، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 15 مايو 1980.

لعب أحمد عيد عبد الملك أولى مبارياته مع المنتخب المصرى فى عام 2005، حيث كان فى تشكيلة المنتخب المصرى فى كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010 وكأس القارات 2009 ولعب أساسياً فى المباراة الأخيرة للفراعنة فى كأس القارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انتهت 3-0 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

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حصل أحمد عيد عبد الملك مع منتخب مصر على كأس الأمم الأفريقية عامى 2006 و2010 تحت قيادة المدير الفنى حسن شحاتة، كما حصل على كأس مصر ثلاث مرات، اثنان مع حرس الحدود عامى 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى عام 2009 مع حرس الحدود على حساب النادى الأهلي، وحصل على الدورى المصرى الممتاز مرة واحدة فقط مع نادى الزمالك موسم 2015/2014.