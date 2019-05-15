شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يحتفل بعيد ميلاده رقم 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الجونة لعيد ميلاده رقم 39، حيث ولد عام 1980، وتنقل بين العديد من فرق الدورى العام ليكمل 237 مباراة فى الإيجيبشن ليج.

أحمد عيد بدأ مسيرته فى ناشئى الزمالك، وانتقل للعب بصفوف غزل المحلة ومنه انتقل للعب فى أسوان ثم استقر فترة طويلة بصفوف حرس الحدود، وساهم فى فوزه بكأس مصر وكأس السوبر، ثم عاد لصفوف ناديه الأصلى الزمالك مرة أخرى وساهم فى فوز الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر مرتين، ولعب موسم واحد على سبيل الإعارة مع أهلى بنى غازى الليبى، قبل أن يلعب حالياً لطلائع الجيش.

وعبر مسيرته الكروية حصد أحمد عيد عبد الملك العديد من الأقاب من بينها كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني مرتين في 2006، 2010، كأس مصر ثلاث مرات اثنين منها مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013، كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود علي حساب النادي الأهلي، كما حصل على الدوري الممتاز مرة واحدة فقط مع نادي الزمالك موسم 2015/2014.