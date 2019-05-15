فى ذكرى العاشر من رمضان.. "فرج" التايكوندو يهزم منافسه الإسرائيلى ببطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد فرج لاعب منتخب التايكوندو على منافسه الإسرائيلى33/14 فى أولى مبارياته بمنافسات بطولة العالم التى تقام بمدينة مانشيستر الأنجليزية ويأتى الفوز اليوم الأربعاء، فى ذكرى العاشر من رمضان. أكد أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن محمد فرج تغلب على منافسه الإسرائيلى، ليودع الأخير منافسات البطولة على يد لاعب المنتخب الوطنى. يرأس البعثة كريم شبانة، ويرافقهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، بالإضافة إلى تامر صلاح، وأسامة السيد ومحمد مجدى مدربين.

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