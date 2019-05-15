شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد عودة نيدفيد وسعد سمير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى أن كريم نيدفيد وسعد سمير، ثنائى الفريق يؤديان برنامجه المحدد لهما من قِبَل الطبيب الألمانى، موضحاً أن الثنائى يؤدى برنامجًا مطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألمانى.

وأشار طبيب الفريق أن ثنائى الأهلى يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية للخضوع إلى فحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب.

وكان كريم نيدفيد قد خضع لجراحة غضروف الركبة فى ألمانيا، بينما أدى سعد سمير برنامجًا علاجيًا مكثفًا فى ألمانيا للتخلص من إصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى من الركبة.