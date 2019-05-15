شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حكام محالين للجنة الانضباط بسبب التطاول على عصام عبد الفتاح.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على المستند الخاص بأسماء الحكام الـ8 والذى قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالتهم للجنة الانضباط بسبب تطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى. والحكام الذين تمت إحالتهم للجنة الانضباط هم صالح سلامة وسيد الجوكر ومحمد صابر وأحمد مقبل وعدى إبراهيم متبولى وأسامة إسماعيل وأحمد نظير وإكرامى سالم. من المقرر أن يتم تحديد جلسة مع الحكام الثمانية مع لجنة الانضباط خلال الساعات المقبلة، إيقافهم عن إدارة أى مباريات لحين انتهاء التحقيقات وظهور نتائجها. Advertisements

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