شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. سيد عبد الحفيظ ينقذ الأهلى من أنياب صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فريق لم يحقق البطولة الأفريقية الأكبر منذ 14 عاما، مدرب جديد، لاعبون شباب، يواجهون فريقا من دولة تقدمت كثيرا فى كرة القدم، كلها كانت عناوين ما قبل مواجهة الأهلى لصن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2001.

فقد فشل الأهلى بالتتويج بدورى الأبطال الأفريقى منذ عام 1987، وكان مانويل جوزيه فى الأشهر الأولى من توليه تدريب الفريق، كما أنه دفع بلاعبين صغار وسط تواجد قليل لأصحاب الخبرة.

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نجح الأهلى فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل 1-1 قبل أن يلاقيه فى القاهرة بعدها بأسبوعين.

وتقدم فريق صن داونز بهدف فى الدقيقة ‏26‏ سجله كامبابا وتعادل سيد عبدالحفيظ فى الدقيقة‏ 57‏ فى المباراة التى لعبت فى نهار رمضان وقتها.

ليتوج الأهلى باللقب الأفريقى المرموق بالفوز بثلاثية دون رد، فى مباراة العودة بالقاهرة بهاتريك خالد بيبو الشهير.