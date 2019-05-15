شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى رئيسا لقطاع الناشئين فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى رضا البلتاجى النائب الربلمانى والحكم الدولى الأسبق رئاسة قطاع الناشئين بسموحة، بعدما اتفق مع محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادى السكندرى على تولى القطاع. واستقر فرج عامر على إسناد منصب رئاسة قطاع الناشئين بالنادى للبلتاجى؛ وحضر الحكم الدولى الأسبق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أمس الثلاثاء، برفقة رئيس النادى. وسبق وأن تولى البلتاجى هذا المنصب مع نادى المصرية للاتصالات قبل عدة مواسم ماضية، خلال تواجده ضمن أندية الدورى الممتاز.

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