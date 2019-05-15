شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. شيلونجو يعود من نامبيا للانتظام فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود، اليوم الأربعاء، الناميبى شيلونجو مهاجم الإسماعيلى للقاهرة قادماً من بلاده للانتظام فى مران فريقه استعداداً للداخلية.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قد وافق على منح إجازة للمهاجم الناميبى "بنسون شيلونجو" لمدة 4 أيام، وذلك بناء على طلبه لظروف أسرية.

وغادر اللاعب الأحد الماضى لبلاده على أن يعود للتدريبات ضمن صفوف الفريق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ويستعد الدراويش لملاقاة الداخلية الجمعة المقبل بالسويس لحساب الأسبوع الـ33 بمسابقة الدورى المحلى.