شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف إصابة على لطفى بكدمة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للأهلى نوع وحجم إصابة على لطفى حارس مرمى الفريق التى حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة، حيث أكد الجهاز الطبى أن لطفى تعرض لكدمة فى الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجى، أمس، ويحدد فى ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له مساء اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبى غدًا.

وكان على لطفى قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم، أمس الثلاثاء، على هامش المران الجماعى تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة من مساء غد الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.