شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد عودة عمرو جمال للمباريات بعد مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن عمرو جمال مهاجم الفريق سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة فى المباريات عقب مباراة إنبى.
وأوضح الجهاز الطبى أن جمال بدأ المشاركة أمس الثلاثاء فى التدريبات الجماعية تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.
وشدد الجهاز الطبى على أن اللاعب مستمر فى تنفيذ هذا البرنامج، على أن يكون جاهزًا للمشاركة فى المباريات بعد مباراة إنبى المقرر لها مساء غد الخميس، بالدورى الممتاز.
وكان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات بسبب شد فى العضلة الأمامية قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية تدريجيًا أمس الثلاثاء.
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