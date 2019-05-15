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الإسماعيلى يدرس إعادة محمد صبحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الإسماعيلى إعادة محمد صبحى حارس الفريق الأسبق والداخلية الحالى لحماية عرين الدراويش فى الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالى.

ورغم هبوط الداخلية بشكل رسمى للقسم الثانى إلا أن محمد صبحى ظهر بشكل جيد نال عليه استحسان الجميع، خاصة أنه شارك مع فريقه فى الـ32 مباراة الذى خاضها الفريق الشرطى بالدورى.

كان صبحى قد رحل عن الإسماعيلى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ودخوله فى أزمة مع مجلس إدارة النادى منذ موسمين، فى الوقت الذى يبحث فيه مجلس الإدارة التعاقد مع حارس مرمى خبرة بعد غموض موقف محمد عواد، الذى يرغب فى استكمال مشواره بالدورى السعودى بعد نجاحه مع الوحدة.

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