شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس إعادة محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الإسماعيلى إعادة محمد صبحى حارس الفريق الأسبق والداخلية الحالى لحماية عرين الدراويش فى الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالى.
ورغم هبوط الداخلية بشكل رسمى للقسم الثانى إلا أن محمد صبحى ظهر بشكل جيد نال عليه استحسان الجميع، خاصة أنه شارك مع فريقه فى الـ32 مباراة الذى خاضها الفريق الشرطى بالدورى.
كان صبحى قد رحل عن الإسماعيلى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية ودخوله فى أزمة مع مجلس إدارة النادى منذ موسمين، فى الوقت الذى يبحث فيه مجلس الإدارة التعاقد مع حارس مرمى خبرة بعد غموض موقف محمد عواد، الذى يرغب فى استكمال مشواره بالدورى السعودى بعد نجاحه مع الوحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يدرس إعادة محمد صبحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.