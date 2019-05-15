شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية و150 ناديا فى حفل إفطار محمود الشامى بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق حفل إفطار اليوم الأربعاء بمدينة المحلة بحضور مجلس إدارة الجبلاية على رأسهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام. كما يشهد حفل الإفطار حضور أكثر من 150 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية لحفل الإفطار فى افتتاح مسجد باسم والد محمود الشامى. ووجه الشامى الدعوة إلى رموز الرياضة فى محافظة الغربية ونادى المحلة والبلدية وطنطا الصاعد مؤخراً للدورى الممتاز.

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