شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بطولة مصر الدولية لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تقام فى الفترة من 24 حتى 29 يونيو المقبل، بمحافظة الإسكندري.

وتقام البطولة بصالة النادى الأولمبى، وتعد إحدى بطولات الجائزة الكبرى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن تشهد البطولة حضور خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى.

يشارك فى البطولة أكثر من 21 دولة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصرالمستضيفة.