شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى فى العاشرة من مساء غد الخميس باستاد بتروسبورت مباراة مهمة عندما يلتقى مع إنبى فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدورى، تحت شعار "لا وقت لإهدار النقاط" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع للفوز فى جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الأهلى هذا الموسم على لقب بطولة الدورى من الزمالك ويأتى من بعيد بيراميدز.

الأهلى يدخل لقاء غد الخميس مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدورى، حيث فاز فى 22 وخسر فى 4 وتعادل فى مثلهم وسجل 49 هدفا واهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل فى 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.