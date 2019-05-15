شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من جروس لـ حامد وزيزو قبل مواجهة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع ثنائى خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" حول أهمية دورهما فى مواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأشاد جروس فى البداية بمستوى حامد وزيزو فى المباريات الماضية، وحالة التفاهم والتجانس بينهما، مشددًا على ضرورة التركيز خلال مواجهة نهضة بركان فى المباراة المقبلة، والعمل على إفساد هجمات الخصم من منتصف الملعب، وعدم منح لاعبى الفريق المغربى فرصة لبناء الهجمة من منتصف الملعب.

وطلب جروس من طارق حامد ومحمود عبد العزيز العمل منذ بداية المباراة على غلق المساحات أمام لاعبى وسط نهضة بركان، خاصة أنهم يتميزون بسرعات كبيرة قد تساهم فى سهولة اختراقهم لدفاعات الأبيض، كما حذرهم من البطاقات الصفراء، لاسيما أن حامد سيغيب عن مباراة العودة التى ستقام على استاد برج العرب يوم 26 من الشهر الجارى، حال تلقيه إنذارًا فى مباراة الذهاب.