طعن لاعب الوداد المغربي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب أحمد عصام كشفت تقارير صحفية مغربية أن أيمن الحسوني لاعب الوداد البيضاوي المغربي تعرض للطعن بالقرب من ملعب الفريق "محمد بن جلون" في مدينة الدارالبيضاء. ونشر موقع "البطولة" المغربي تقريرا عن اللاعب أكد فيه أن حالته أصبحت مستقرة بعدما تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في الظهر، موضحا أن الحسوني كان متوجها إلى منزله عقب نهاية التدريبات رفقة ابنه، واستفزه بعض الجماهير من خلال سيارة أخرى بـ"ألفاظ نابية"، ونشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك واعتداء بالسلاح الأبيض. وخسر الوداد مباراته الأخيرة في الدوري أمام نهضة بركان المغربي...

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