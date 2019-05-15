الأهلي يوضح تطورات رباعي الفريق المصاب وموعد عودتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن عمرو جمال مهاجم الفريق سيصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من مواجهة إنبي التي تقام مساء غدًا، الخميس، بالدوري المصري.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات للمركز الإعلامي، إلى أن عمرو جمال يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد لقاء إنبي.

وكان جمال قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًا، أمس الثلاثاء.

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وفي نفس السياق، أكد طبيب الأهلي، أن كريم وليد "نيدفيد" وسعد سمير، يؤديان برنامجهما المحدد لهما من قبل الطبيب الألماني تمهيدًا للمشاركة في التدريبات.

وأشار محمود إلى أن ثنائي الأهلي يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية من العلاج، للخضوع إلى فحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب.

ونوه طبيب الأهلي إلى أن علي لطفي حارس مرمى الفريق، يخضع لاختبار طبي على هامش مران اليوم، الأربعاء، لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة إنبي

واختتم محمود أن اللاعب تعرض لكدمة في الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات، وخضع لبرنامج علاجي، أمس، ويتحدد في ضوء الفحص الطبي، مساء اليوم، قدرته على اللحاق باللقاء المقبل.