فرانس فوتبول: بسبب تريزيجيه.. أزمة إدارية في مارسيليا الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير صحيفة فرنسية، عن وجود أزمة إدارية كبيرة في نادي مارسيليا الفرنسي خلال الفترة الماضية، كان للمصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي يدًا بها.

وأكدت صحيفة فرانس فوتبول في عددها الورقي، ونقل عنها موقع فوت سير الفرنسي، أن الأزمة كانت بين أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي ورودي جارسيا المدير الفني لمارسيليا.

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وأوضحت الصحيفة أن زوبيزاريتا كان يرغب في انتقال تريزيجيه إلى مارسيليا في الصيف الماضي، في الوقت الذي تمسك فيه جارسيا بضم ماريو بالوتيلي من نيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصدام كان قويًا بين الطرفين، خاصة بعدما فكر المدير الرياضي في التعاقد مع فالنتين رونجيه من نانت، بينما تمسك جارسيا بضم كيفين ستروتمان من روما.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه تردد في الصحافة الفرنسية خلال الصيف الماضي، حيث ارتبطت اسمه بالتعاقد مع نادي أولمبيك مارسيليا إلا أن الأمور لم تتم في النهاية.