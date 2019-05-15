صلاح مهدد.. جريزمان قد ينتقل إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

رشحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون المحطة المقبلة للفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أعلن رحيله عن الفريق بشكل رسمي.

جريزمان نشر مقطعا مصورا مساء أمس، الثلاثاء، أكد خلاله أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع أتلتيكو مدريد، دون أن يفصح عن الوجهة المقبلة له.

وحسبما ذكرته الشبكة الأمريكية في تقرير لها، فإن ليفربول سيكون أحد الخيارات الأفضل لمسيرة جريزمان المقبلة، خاصة بعدما نجح الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.

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وأوضحت الشبكة أن طريقة اللعب التي يعتمد عليها يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تناسب أسلوب لعب جريزمان، وهو ما يمنح الريدز أفضلية في التعاقد مع اللاعب.

إلا أن الشبكة تساءلت: "هل يمتلك ليفربول الأموال اللازمة للصفقة؟"، خاصة بعدما أبرز الفريق صفقتين كبيرتين بالتعاقد مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك.

ووضعت الشبكة سؤالًا ثانيًا، قالت خلاله: "نحن نتحدث عما إذا كان جريزمان مرتبطًا ببرشلونة في وجود ميسي، ولكن ماذا عن الثلاثي الهجومي لليفربول؟".

واختتمت: "ليفربول يحتاج إلى زيادة قوة العمق الخاصة به في الهجوم، وهو ما يعني أن التعاقد مع جريزمان قد يؤدي إلى جلوس فيرمينو أو صلاح على مقاعد البدلاء أحيانًا".