“الليغا” تكرم ميسي باعتباره اللاعب الأبرز في تاريخها

احتفلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، بمرور 90 عاماً على انطلاق هذه البطولة العريقة، كما قامت بتكريم أبرز نجوم المسابقة عبر تاريخها الذي بدأ بمباراة جمعت بين نادي إسبانيول وريال يونيون.

قامت الرابطة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، ماريا خوسيه ريندا، بتكريم الأندية واللاعبين والإداريين الذين تألقوا وفرضوا أسماءهم في “الليغا” طوال 90 عاماً الماضية.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز الغائبين عن الحفل، الذي نال فيه التكريم باعتباره الهداف التاريخي لـ”اليغا”، حيث تسلم مدير العلاقات المؤسسية والرياضية في النادي الكاتالوني غويرمو امور، كأس التكريم بدلاً من قائد برشلونة.

وقال أمور: “نشعر برضا كبير لأننا نستطيع الاستمتاع به في كل يوم، إنه اللاعب الأعظم في التاريخ وهو يدلل على هذا في كل يوم”.

وتلقى ميسي أيضاً جائزة أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ “الليغا”، فيما منحت جائزة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بالمسابقة للاعب ريال مدريد السابق، باكو خينتو.