إيمري: نيمار فشل في تطوير أدائه لهذا السبب

أكد المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني أوناي إيمري، أن الأندية الإنجليزية أصبحت تنظر بأهمية أكبر للبطولات الأوروبية، وأنها ترغب في أن تصنع شيئاً مهماً فيها، وذلك بعدما وصلت أربعة أندية منها هذا الموسم إلى نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال إيمري خلال تواجده أمس الثلاثاء في حفل ذكرى مرور 90 عاماً على انطلاق بطولة الدوري الإسباني “الليغا”: “أعتقد أن الأندية الإنجليزية كانت تركز بشكل أكبر في مسابقة الدوري، دوري الأبطال كان يتطلب منها بذل مجهود مضاعف، الآن تنظر الأندية الإنجليزية للبطولات الأوروبية، يرغبون في القيام بشيء مهم”.

وأشار إيمري إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بفترات تناوب السيطرة على البطولات الأوروبية بين الدوريات المختلفة في “القارة العجوز”، وأردف قائلاً: “كان هناك وقت سيطرت فيه الفرق الإسبانية ثم الألمانية ثم الإنجليزية، الآن هناك أربع فرق إنجليزية في نهائي البطولتين”.

وعلى جانب آخر تحدث إيمري عن احتمالات رحيل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لريال مدريد الإسباني، إذ قال: “عليه أن يلعب كرة القدم بطريقته وفي المكان الذي يتواجد به، لا يزال أمامه سنوات طويلة، لم يتمكن من تطوير أدائه خلال العامين الماضيين بسبب الإصابة، وخاصة في اللحظات الأهم في الموسم، وهي التي تكون خلال دوري الأبطال”.

وتابع المدرب الإسباني قائلاً: “أعتقد أنه سيظل محتفظاً بهذه الفرصة سواء في باريس سان جيرمان أو في فريق أخر، أعتقد أنه من الصعب خروجه من هناك”.