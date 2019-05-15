غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

أحرز المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا جائزة أفضل مدرب في إنجلترا، بعد قيادته “السيتيزنز” إلى لقبه الثاني توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متفوقاً على مدرب ليفربول الوصيف، الألماني يورغن كلوب.

واحتفظ سيتي بلقبه في البريميير ليغ بعد صراع محموم انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام ليفربول.

وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة في فترة سابقة من الموسم، سيكون بمقدور سيتي تحقيق ثلاثية محلية للمرة الأولى، عندما يواجه واتفورد السبت في نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

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وتصدر غوارديولا تصويت لجنة من الخبراء بالاضافة الى الجماهير، متفوقاً أيضاً على مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي أوصل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على غرار كلوب، ومدرب ولفرهامبتون، البرتغالي نونو أسبيريتو سانتو، الذي حل سابعاً في موسمه الأول بعد عودته الى دوري النخبة.

وقال غوارديولا البالغ 48 عاماً: “يشرفني الحصول على هذه الجائزة.. أريد مشاركتها مع لاعبي فريقي لانهم النجوم في كل شيء، ومع جهازي الفني لاننا قاتلنا بمواجهة جميع المدربين في الدوري، خصوصا المذهل يورغن كلوب الذي بقي يواجهنا حتى النهاية”.

واصبح مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد السير أليكس فيرغوسون والبرتغالي جوزيه مورينيو.