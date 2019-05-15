محمد فرج يكتسح لاعب الفلبين ويتأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم للتايكوندو

تأهل محمد فرج لاعب منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للتايكوندو المقامة حاليًا في مدينة مانشستر بإنجلترا، واكتسح محمد فرج لاعب الفلبين " عدم تكافؤ " في منافسات وزن 58 كجم.

كان فرج قد تأهل لدور الـ 32 بالبطولة

بعد الفوز على لاعب إسرائيل بنتيجة 33-14 في وزن 58 كجم.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4 رجال و4 سيدات) واللاعبون هم:

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معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)،

وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم).

واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم).

ويقود المنتخب فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح، فيما يرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافق البعثة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية للاتحاد وباللجنة الأولمبية المصرية.