حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، موعد استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالي. وقررت اللجنة إقامة البطولة قبل انطلاق الدوري في الموسم الجديد، مثلما حدث في موسم 2014/2015. ومن المقرر أن توافق اللجنة على مشاركة الصفقات الجديدة للفرق في المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد استكمال بطولة كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.