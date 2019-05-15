أمين عمر يحمي حسام حسن من عقوبات اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها للاكتفاء بتغريم حسام حسن المدير الفني لسموحة ماليًا، بعدما اقتحم الملعب في لقاء فريقه الأخيرمع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.
قال المصدر، إن أمين عمر حكم المباراة، لم يتخذ عقوبة إدارية ضد حسام
والجدير بالذكر أن الأهلي فاز على سموحة بهدف قاتل سجله الأنجولي جيرالدو.
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