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أمين عمر يحمي حسام حسن من عقوبات اتحاد الكرة

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها للاكتفاء بتغريم حسام حسن المدير الفني لسموحة ماليًا، بعدما اقتحم الملعب في لقاء فريقه الأخير

مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

قال المصدر، إن أمين عمر حكم المباراة، لم يتخذ عقوبة إدارية ضد حسام

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حسن بالطرد بعد انفعاله عقب هدف الأهلي، وبالتالي فإن اللجنة لن تستطيع توقيع عقوبات مغلظة على التوأم حسام وإبراهيم حسن.

والجدير بالذكر أن الأهلي فاز على سموحة بهدف قاتل سجله الأنجولي جيرالدو.
 

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