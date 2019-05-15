اختبار طبي لـ أحمد الشيخ على هامش مران الأهلي

يخضع أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران المسائي.
وكشف الجهاز الطبي للأهلي، أن الشيخاشتكى من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، أمس الثلاثاء.
وتحدد نتيجة فحص اللاعب قدرته على المشاركة في المران الجماعي مساء، اليوم الأربعاء، أو الاستمرار في تنفيذ برنامجه التأهيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء، غدا الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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