طبيب الأهلي يكشف تفاصيل البرنامج العلاجي لنيدفيد وسعد سمير

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد وسعد سمير، ثنائي الفريق الأول، يؤديان برنامجهما المحدد لهما من قِبَل الطبيب الألماني
وأوضح محمود، أن الثنائي يؤدي برنامجًامطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألماني.
وأشار طبيب الفريق أن ثنائي الأهلي يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية
وكان كريم نيدفيد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، بينما أدى سعد سمير برنامجًا علاجيًا مكثفًا في ألمانيا للتخلص من إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي من الركبة.
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