يخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء، اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي، غدا الخميس.
وكان علي لطفي اكتفى بأداء جلسة فيالجيم، أمس الثلاثاء، على هامش المران الجماعي تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.
وأكد الجهاز الطبي، أن اللاعب تعرض لكدمة في
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء، غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحص الطبي يحسم جاهزية علي لطفي لمباراة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.