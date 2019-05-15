الفحص الطبي يحسم جاهزية علي لطفي لمباراة إنبي

يخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء، اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي، غدا الخميس.

وكان علي لطفي اكتفى بأداء جلسة في

الجيم، أمس الثلاثاء، على هامش المران الجماعي تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.

وأكد الجهاز الطبي، أن اللاعب تعرض لكدمة في

الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات، وخضع لبرنامج علاجي، أمس، ويتحدد في ضوء الفحص الطبي، مساء اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبي، غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء، غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.