الأهلي يكشف موعد عودة عمرو جمال للمباريات

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو جمال سيكون جاهزًا بشكل كامل، للمشاركة في المباريات عقب مباراة إنبي.
وأوضح الجهاز الطبي، أن جمال بدأ المشاركة، أمسالثلاثاء، في التدريبات الجماعية، تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق.
وشدد الجهاز الطبي على أن اللاعب
وكان عمرو جمال غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، بسبب شد في العضلة الأمامية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيًا، أمس الثلاثاء.
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